Kene tehlikesi Sivas'ta can almaya devam ediyor: 12. ölüm!

Sivas'ta kene tutunması sonucu hastanede tedavi altına alınan 50 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Kentte kene nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Bu durum, bölgede kene vakalarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakaları, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Kene Vakası Detayları

Olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi.

meydana geldi. 50 yaşındaki A.Y. , vücuduna tutunan keneyi fark etti.

, vücuduna tutunan keneyi fark etti. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

'nde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan A.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



