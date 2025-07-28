Gaziantep'te meslek lisesinde yangın

Gaziantep'te bir meslek lisesinin mobilya atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 09.30 civarında Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Atölyeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Olay Yerine Sevk Edilen Ekipler

İtfaiye ekipleri

Polis ekipleri

Sağlık ekipleri

Yangına Müdahale

Ekipler, çıkan alevleri kısa sürede kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



