'Her gün ortalama 6 kişi olay yerinde öldü'

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Ocak-Haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönem verilerine göre, ülke genelinde bu yıl yerleşim yerinde 274 bin 276, yerleşim yeri dışında 39 bin 592 olmak üzere toplamda 313 bin 868 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 129 bin 362 yaralanmalı kaza yaşanırken, 958 ölümlü kazada olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.125 olarak kayıtlara geçmiştir. Her gün ortalama 6 kişi olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Maddi Hasarlı Kazalar

Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği kazalar hariç, maddi hasarlı kaza sayısı 183 bin 548 olarak belirlenmiştir.

Kazaların Meydana Geliş Şekilleri

Kazaların oluş şekline göre en fazla kaza "yandan çarpma" olarak kayıtlara geçmiştir. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının meydana geliş türleri aşağıda sıralanmıştır:

Karşılıklı çarpışma: 7 bin 144

7 bin 144 Arkadan çarpma: 14 bin 507

14 bin 507 Yandan çarpma: 44 bin 947

44 bin 947 Yan yana çarpışma: 2 bin 445

2 bin 445 Duran araca çarpma: 1.620

1.620 Zincirleme çarpışma: 740

740 Çoklu çarpışma: 840

840 Engel-cisim ile çarpışma: 5 bin 764

5 bin 764 Yayaya çarpma: 18 bin 987

18 bin 987 Hayvana çarpma: 425

425 Devrilme, savrulma, takla: 18 bin 86

18 bin 86 Yoldan çıkma: 12 bin 324

12 bin 324 Araçtan insan düşmesi: 1.008

1.008 Araçtan cisim düşmesi: 52

52 Park etmiş araca çarpma: 1.431

Sürücü Kusuru İlk Sırada

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının araç sayısına göre türlerinde; 52 bin 689 tek araçlı kaza, 69 bin 651 iki araçlı kaza, 7 bin 980 çok araçlı kaza meydana gelmiştir. Kazalara neden olan unsurlar arasında en çok sürücü kusuru öne çıkmaktadır. Ölümlü ve yaralanmalı 141 bin 331 kazada sürücü, 12 bin 685 kazada yaya, 903 kazada yolcu, 1.157 kazada araç, 460 kazada yol kusuru etkili olmuştur.

Sürücü Kusurlarının Dağılımı

52 bin 300 kazada: Sürücünün araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmaması

Sürücünün araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmaması 23 bin 259 kazada: Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak

Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak 11 bin 382 kazada: Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak

Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak 12 bin 191 kazada: Arkadan çarpma

Arkadan çarpma 11 bin 628 kazada: Dönüş kurallarına uymamak

Dönüş kurallarına uymamak 5 bin 926 kazada: Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak

Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak 3 bin 437 kazada: Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak

Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak 1.053 kazada: Aşırı hızla araç kullanmak

Araç Cinsine Göre Kaza Sayıları

Kazaya karışan araçların cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Bisiklet: 3 bin 796

3 bin 796 At arabası: 14

14 Motorlu bisiklet: 17 bin 617

17 bin 617 Motosiklet: 48 bin 618

48 bin 618 Otomobil: 100 bin 437

100 bin 437 Minibüs: 4 bin 276

4 bin 276 Kamyonet: 27 bin 780

27 bin 780 Kamyon: 3 bin 76

3 bin 76 Çekici: 4 bin 57

4 bin 57 Otobüs: 3 bin 441

3 bin 441 Traktör: 1.164

Trafik kazalarında sürücü kusurlarının ön planda olduğu ve özellikle hız ile geçiş önceliği kurallarına uyulmamasının ciddi sonuçlara yol açtığı görülmektedir.



