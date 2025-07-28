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Bozuk parayla marketi dolandırdı, Yargıtay cezayı onadı!

Tekirdağ'da bozuk paraları bütünlemek bahanesiyle market çalışanını kandıran kişi, 2 yıl 6 ay hapis ve 740 TL para cezası aldı. Yargıtay kararı onadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 12:10, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 12:11
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Bozuk parayla marketi dolandırdı, Yargıtay cezayı onadı!

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, elindeki bozuk halde bulunan 1000 lirayı bütünlemek istediğini belirterek dolandırıcılık yapan kişiye verilen 2 yıl 6 ay hapis ve 740 lira adli para cezasını onadı. Bu karar, benzer suçlarda verilen cezaların uygulanmasında önemli bir örnek teşkil etmektedir. Olay, 2014 yılında Tekirdağ'da bir markette yaşanmış ve mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda sanık hakkında dava açılmıştır.

Olayın Detayları

  • 2014 yılında Tekirdağ'da bir markete giren kişi, elinde çok sayıda bozuk para bulunduğunu belirterek, parayı bütünlemek istediğini söyledi.
  • Kasiyerden 1000 lirayı alan kişi, "simit fırınından paranı al" diyerek bir fırsatını bulup kaçtı.
  • Market çalışanı, simit fırınına gittiğinde olumsuz yanıt aldı ve dolandırıldığını anladı.

Yargı Süreci ve Karar

  • Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen kişi hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.
  • Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa 2 yıl 6 ay hapis ve 740 lira adli para cezası verdi.
  • Sanığın itirazı üzerine dosya, Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde temyiz incelemesine alındı.
  • Daire, mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verdi.

Kararın Gerekçesi

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğu belirtildi. Kararda ayrıca, "Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinin kararında sanık tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden, sanığın temyiz sebeplerinin reddiyle hükmün tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.


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