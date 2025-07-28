Memur-Sen'in toplu sözleşme için zam talebi belli oldu!

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti. İkinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal artış istendi.

Memur-Sen'in 2026 Yılı Talepleri

Birinci 6 ay: 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 oransal zam

10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 oransal zam İkinci 6 ay: Yüzde 20 oransal artış

Dini Bayramlarda İkramiye Talebi

Memur-Sen, memurlara dini bayramlarda 23 bin 400 TL ikramiye verilmesini de talep etti.



