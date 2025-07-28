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Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 13:00, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 13:01
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Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararlılıkla uygulanan bütüncül politikalar sayesinde kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Enflasyon beklentilerindeki bu olumlu gelişmeler, piyasa katılımcıları ve reel sektör açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Enflasyon Beklentilerinde Son Durum

  • Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesine geriledi.
  • Reel sektör ve hanehalkı beklentileri, geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı.
  • Piyasa katılımcıları ve reel sektörde enflasyon beklentileri önceki aya göre gerilemeye devam ederken, hanehalkında ise artış gözlendi.

Bakan Şimşek'in Açıklamaları

"Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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