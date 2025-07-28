154 kişi ve kuruma 323 milyon ceza

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcı haklarını korumaya yönelik gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında yılbaşından 18 Temmuz'a kadar geçen sürede önemli adımlar attı. Bu dönemde 19 suç duyurusu yapılırken, 154 kişi ve kuruma toplam 323 milyon 275 bin 595 lira idari para cezası uygulandı. SPK, özellikle internet sitesi içerik sağlayıcıları ile pay piyasasında piyasa bozucu eylemler yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere yönelik çeşitli ihlalleri inceleyerek yaptırımlar uyguladı.

SPK'nın Gözetim ve Denetim Faaliyetleri

Kurul, sermaye piyasası kurumları, halka açık ortaklıklar, borsalar ve öz düzenleyici kuruluşların işlemlerini mevzuata uygunluk açısından denetleyip gözetlerken, piyasadaki düzen ve güvenin temini için çeşitli işlemlerde bulundu. Bu kapsamda:

19 suç duyurusu yapıldı.

yapıldı. 154 kişi ve kuruma idari para cezası uygulandı.

2025'te En Yüksek Ceza

2025'in başından 18 Temmuz'a kadar yürütülen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, piyasa bozucu eylemde bulunduğu belirlenen bir gerçek kişiye 18 milyon 505 bin 450 lira ile dönemin en yüksek idari para cezası uygulandı. Aynı dönemde verilen idari para cezalarının toplam tutarı ise 323 milyon 275 bin 595 lira oldu.

2024 Yılı Faaliyetleri

2024 yılı boyunca yürütülen kapsamlı gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında:

46 suç duyurusu yapıldı.

yapıldı. 330 kişi ile kuruluşa toplam 865 milyon 496 bin lira idari para cezası kesildi.

idari para cezası kesildi. Dönemin en yüksek tekil cezası, bir şirketin hisselerinde fiyat oluşumuna yönelik yanıltıcı izlenim yaratarak manipülasyon yaptığı belirlenen bir gerçek kişiye 36 milyon 319 bin 810 lira olarak kaydedildi.

İnternet Sitelerine Erişim Engelleri

2025 yılbaşından 25 Temmuz'a kadar yatırımcıların lisanssız platformlar üzerinden yüksek kaldıraçlı ve korunmasız işlem yapmasının önüne geçilmesi amacıyla 741 internet sitesine erişim engeli getirildi. Bu sitelerin:

651'i forex işlemleri ,

, 90'ı kripto varlık işlemleri

ile ilgiliydi. Ayrıca, SPK'nin 2024 yılı uygulamalarında ise forex işlemleriyle bağlantılı 1852 internet sitesine erişim engeli kararı alındı.



