Erzurum'da askeri servis midibüsü devrildi: 13 yaralı!
Erzurum İbrahim Hakkı Mahallesi'nde askeri personel taşıyan midibüs devrildi. 13 kişi hafif yaralandı, hayati tehlike yok.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 13:43, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 13:45
Erzurum'da Askeri Personel Taşıyan Midibüs Devrildi: 13 YaralıKaza Detayları
Erzurum'da, askeri personel taşıyan F.D. idaresindeki midibüs, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda devrildi. Kazanın, midibüsün önüne tali yoldan bir aracın çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralıların Durumu
- Sürücü ile 12 askeri personel hafif şekilde yaralandı.
- Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirici olarak değerlendirildi.