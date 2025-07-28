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Togg'un yeni fiyatı ne olacak?

Togg T10X'in ÖTV oranı yüzde 25'e yükseldi! Fiyatlar rekor seviyeye çıktı. Yeni Özel Tüketim Vergisi'yle satışa sunulacağı fiyat merak edilirken T10F'in de satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 14:09, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 14:12
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Togg'un yeni fiyatı ne olacak?

Türkiye'nin elektrikli otomobil alanında yaptığı büyük atakların başında Togg geliyor. Doğuştan elektrikli olan Togg T10X, büyük satış rakamları yakaladı ve halk tarafından da çok sevildi. Türk aile yapısına uygun olarak geniş şekilde tasarlanan ve görkemli boyutlarda bulunan Togg T10X'e, Özel Tüketim Vergisi nedeniyle zam gelmesi bekleniyor. Togg T10X'in ÖTV'si yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseldi.

Togg Fiyatları Ne Olacak?

Herhangi bir zam yapılmadan, eski fiyatın üzerinden sadece yeni ÖTV hesaplanırsa, Togg T10X modellerinin fiyatları şu şekilde değişecek:

  • Togg T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya çıkacak.
  • Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya yükselecek.
  • Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya ulaşacak.

Togg T10F Ne Zaman Yollara Çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F'in Haziran ya da Temmuz ayında satışa çıkacağını ve ilave yeniliklerinin olacağını belirtmişti. Herkes Togg T10F'i yollarda görmek isterken, Temmuz ayının da bitmesine sayılı günler kala Togg'dan sürpriz beklemeye başladı. Togg'un resmi olarak yeni fiyatlarını açıklamamasının ana nedeni, T10F'in satış listelerine dahil edilmesi beklentisini ortaya çıkarıyor.

Togg T10X 4More Da mı Satışa Hazırlanıyor?

Togg T10X'in 4x4 modeli olan T10X 4More, geçtiğimiz günlerde Togg'un otoparkında görüntülendi. Güç anlamında büyük özelliklere sahip olacak ve birçok otomobilden daha güçlü olması beklenen T10X 4More'un 435 beygir güçte olması bekleniyor. Ayrıca, 700Nm torku olacağı iddia edilen bu modelin çift motorlu olarak üretileceği belirtiliyor.

Tasarımında Değişiklik Yok

Togg T10X 4More'un tasarımı diğer T10X'lerle aynı. İç mekanda sürekli 4 çeker ya da 2 çekere düşürmek için kullanılacak tuş takımı ilave edilebilir veya son teknoloji ekranlar üzerinden dokunmatik menüden ayar yapılabilir. Dış görünüşte ise sadece bagaj kapağının sağ alt tarafına 4More yazısı eklenmiş durumda. Ayrıca, Togg T10X 4More'un yüksek ÖTV diliminde bulunması bekleniyor.


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