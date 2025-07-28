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TÜRK-İŞ grev kararı aldı

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, kamu işçisine zam ile ilgili olarak "Sesimiz duyulmuyor" diyerek, grev kararı aldıklarını ve cuma günü Eti Maden'in ilk grev kararını uygulayacağını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 18:08, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 18:09
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TÜRK-İŞ grev kararı aldı

600 bin kamu işçisinin 2025 ve 2026 yılına ait Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü zam pazarlığı devam ediyor.

Bugüne kadar hükümetten 3 farklı teklif alan işçi kesimi, isteklerinin karşılanmadığını ifade ediyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu aşamada bir açıklama yaparak grev kararı aldıklarını belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne grev kararı asıldı.

"SENDİKA OLARAK GREVİ AMAÇ GÖRMEDİK, ARAÇ GÖRDÜK"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin, "Sendika olarak grevi amaç görmedik, araç gördük." dedi.

Atalay, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, heyetlerin protokol kapsamında bugüne kadar 7 kez toplandığını söyledi.

Gelinen noktada hükümetin ilk teklifinin yüzde 16, sonraki teklifinin yüzde 17 olduğunu anımsatan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 18 Temmuz'da 2025'in ilk 6 ay için yüzde 24 zam, ikinci 6 ay için de gerçekleşen enflasyon teklifi açıkladığını anımsattı.

"SON TEKLİFTEN SONRA ARADAN 5 GÜN GEÇTİ"

Kendilerine resmi teklif gelmediğini ifade eden Atalay, "Aradan 5 gün geçti, bir daha görüşme olmadı. Bunu yüzde 10'a, yüzde 11'e çekelim gibi laflar duyuyoruz. Elimizde bilgi yok, belge yok. Cuma günü Eti Maden ilk grev kararını uygulayacak. Cumartesi günü madenci sendikamız grevi uygulamak durumunda." diye konuştu.

"DAYANMA GÜCÜ KALMADI"

Bu alanda 210 günün geride kaldığını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

Milletin dayanma gücü kalmadı. Tam bir yıldır vergi, sözleşmeyle ilgili zordayız, geçinemiyoruz. Kamuoyunun önünde Türkiye'nin değişik bölgelerinde miting yaptık. Biz sendika olarak grevi amaç görmedik, araç gördük. İşçilerin haklarının alınması için masa başında bu işi çözümleyelim istedik ama maalesef bugüne kadar bununla ilgili Sayın Bakan'ın resmi açıklaması olmasına rağmen bize bir cevap gelmedi. Çarşamba günü greve çıkacak işçilerle basın açıklaması yapacağız."

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