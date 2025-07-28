Şimşek'ten 500 bin sosyal konut hamlesine tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadelede en kritik değişken olduğuna vurgu yaptı.

TRT Haber'in haberine göre ; Özellikle büyük şehirlerde yaşanan konut sıkıntısının, ekonomik dengeler üzerinde önemli etkileri olduğunu belirten Şimşek, bu alanda yapılan çalışmalara dikkat çekti.

Konut Arzı ve Hayat Pahalılığı

Bakan Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan toplantıda, konut arzına yönelik çabaların önemini vurguladı. "Bakanımız Murat Bey hakikaten muazzam bir hızlı gidiyor, büyük bir performans var yani hakkını vermek lazım. Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konut Üretimi Hedefleri

Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek hedefleniyor.

hedefleniyor. Bu konutların ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yapılması planlanıyor.

Kritik Değişken: Konut Arzı

"Konut arzı hayat pahalılığıyla mücadelede en kritik değişken, bunu para politikasıyla çözemeyiz. Bakın düşük faizle bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım, bunu artırmak için de bir seferberlik lazım." sözleriyle, konut üretiminin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.



