Şehir Hastanesi'nde 'sandalye krizi' sendikanın müdahalesiyle çözüldü

İzmir Şehir Hastanesi'nde son günlerde kamuoyuna yansıyan "yoğun bakım servislerinde sandalye kalmadığı" iddiaları, Genç Sağlık Sendikası'nın sahaya inmesiyle netliğe kavuştu. Kamuoyunda oluşan "dinlenecek yer kalmadı" algısının gerçeği yansıtmadığı, masa başındaki desklerden geçici olarak alınan sandalyelerin tekrar yerlerine konulacağı bildirildi.

Genç Sağlık Sendikası İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu süreçte, sosyal medyada hedef gösterilen başhekim ve sağlık bakım hizmetleri müdürünün olayın yaşandığı dönemde yıllık izinde oldukları ve bu tür yaklaşımların doğru olmadığı vurgulandı. Saha ziyaretleriyle bilgi kirliliği ortadan kaldırılmış ve sorun doğrudan başhekimle ele alınarak çözüm noktasına ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yoğun Bakımda Sandalye Sorununun Çözümü

Yoğun bakım birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının masa başında kullandıkları sandalyelerin gün içerisinde ilgili birimlere iade edileceği net şekilde ifade edildi.

net şekilde ifade edildi. Hastane yönetimi, ilgili birimlerle doğrudan iletişim kurarak çözüm odaklı hareket edeceğini belirtti.

Sendika ve Yönetim Arasındaki İş Birliği

Genç Sağlık Sendikası, süreci aktif biçimde yöneten İzmir Şube Başkanı Özgür Yıldırım'ın açıklamasının ardından, hastane yönetimine ve başhekime teşekkür etti. Ayrıca, Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, kurumlar arasında iletişim kanallarının açık olmasının sorunların hızlı ve etkili biçimde çözülmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Sağlık Emekçilerine Destek

Çiftçioğlu, sağlık emekçilerinin onurlu duruşunu desteklediklerini belirterek, "Sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği ve çalışan huzuru için yapıcı bir tutumla katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz," açıklamasında bulundu.