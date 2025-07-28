Şehir Hastanesi'nde 'sandalye krizi' sendikanın müdahalesiyle çözüldü

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı
TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
CHP Meclis'te kurulacak komisyona üye verecek mi?
Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
Sıcaklıklar Yükseliyor, Fırtına Bekleniyor
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Mayıs'ta teşvikli yatırımlar azaldı! İstihdam 5 yılın dibinde
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Konya'da 1,8 milyon ton civarında buğday rekoltesi bekleniyor
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Suriye'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Kurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Yangına gönüllü geldiler, uçurumda can verdiler: Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
'Mekke sorumlusu'nun rüşvet görüntülerine Savcılık soruşturma başlattı
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Yerlikaya duyurdu: Orman yangınlarına ilişkin 3 tutuklama
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Konkordato ilan eden firmaların sektör içindeki payını açıkladı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
Ankara'da başıboş köpek, anne ve kızını hayattan kopardı
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
'Nüfus konusu bizler için bir beka meselesi, milli mesele'
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Tekstil ve hazır giyim sektöründe 300 firma konkordato istedi
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Belek Orman Yangın Üssü Otel mi Oluyor?
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Şimşek'ten vergi artışı ile ilgili iddialara yanıt
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Şaşırtan Rakamlar: İstanbul'da 6 Ayda 1,2 Milyon Ameliyat Gerçekleşti
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Şehir Hastanesi'nde 'sandalye krizi' sendikanın müdahalesiyle çözüldü

İzmir Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servislerindeki sandalye eksikliği iddiaları, Genç Sağlık Sendikası'nın girişimiyle çözüme kavuştu. Başhekim ve hastane yönetimiyle yapılan görüşmeler neticesinde sandalyelerin tekrar ilgili birimlere iade edileceği açıklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 14:27, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 14:54
Yazdır
Şehir Hastanesi'nde 'sandalye krizi' sendikanın müdahalesiyle çözüldü

İzmir Şehir Hastanesi'nde son günlerde kamuoyuna yansıyan "yoğun bakım servislerinde sandalye kalmadığı" iddiaları, Genç Sağlık Sendikası'nın sahaya inmesiyle netliğe kavuştu. Kamuoyunda oluşan "dinlenecek yer kalmadı" algısının gerçeği yansıtmadığı, masa başındaki desklerden geçici olarak alınan sandalyelerin tekrar yerlerine konulacağı bildirildi.

Genç Sağlık Sendikası İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu süreçte, sosyal medyada hedef gösterilen başhekim ve sağlık bakım hizmetleri müdürünün olayın yaşandığı dönemde yıllık izinde oldukları ve bu tür yaklaşımların doğru olmadığı vurgulandı. Saha ziyaretleriyle bilgi kirliliği ortadan kaldırılmış ve sorun doğrudan başhekimle ele alınarak çözüm noktasına ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yoğun Bakımda Sandalye Sorununun Çözümü

  • Yoğun bakım birimlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının masa başında kullandıkları sandalyelerin gün içerisinde ilgili birimlere iade edileceği net şekilde ifade edildi.
  • Hastane yönetimi, ilgili birimlerle doğrudan iletişim kurarak çözüm odaklı hareket edeceğini belirtti.

Sendika ve Yönetim Arasındaki İş Birliği

Genç Sağlık Sendikası, süreci aktif biçimde yöneten İzmir Şube Başkanı Özgür Yıldırım'ın açıklamasının ardından, hastane yönetimine ve başhekime teşekkür etti. Ayrıca, Genç Sağlık Sendikası Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, kurumlar arasında iletişim kanallarının açık olmasının sorunların hızlı ve etkili biçimde çözülmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Sağlık Emekçilerine Destek

Çiftçioğlu, sağlık emekçilerinin onurlu duruşunu desteklediklerini belirterek, "Sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği ve çalışan huzuru için yapıcı bir tutumla katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz," açıklamasında bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber