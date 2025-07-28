Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde örtü yangınına müdahale eden itfaiye aracı devrildi. Sürücü ve iki personel yaralandı, birinin hayati tehlikesi var. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 14:40, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 14:41
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan örtü yangınına müdahale etmek için yola çıkan F.K. (45) yönetimindeki itfaiye aracı, kontrolünü kaybederek yan yattı.
Olayda araç sürücüsü F.K. ile birlikte araçta bulunan H.K. ve H.Ö. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazanın Detayları ve Müdahale
- Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- H.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.