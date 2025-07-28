Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan örtü yangınına müdahale etmek için yola çıkan F.K. (45) yönetimindeki itfaiye aracı, kontrolünü kaybederek yan yattı.

Olayda araç sürücüsü F.K. ile birlikte araçta bulunan H.K. ve H.Ö. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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