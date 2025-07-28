Elazığ'da biri kadın 2 kişi, sulama havuzunda ölü bulundu
Elazığ'ın Sedeftepe köyünde sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda, sulama havuzunda biri kadın iki kişi ölü olarak bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 14:46, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 15:22
Elazığ 'da Görhan G. (51) ile Filiz D. (52), sulama havuzunda ölü bulundu.
Olayın Detayları
Elazığ'ın Sedeftepe köyünde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Görhan G. (51) ile Filiz D. (52) üzüm bağlarının sulandığı havuzda ölü bulundu. Havuzda biri kadın olmak üzere iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay Yerinde Yapılan İnceleme
- İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Yapılan kontrollerde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.
- Ölenlerin kimliklerinin Görhan G. ve Filiz D. olduğu tespit edildi.
- Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın nedeni ve detayları yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.