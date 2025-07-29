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Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma

Ankara'da özel hastanede hekim olmadan doğum yapan anne ve bebek için Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 12:30, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 12:32
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Bakanlıktan özel hastanede doktorsuz doğum iddiasına soruşturma

Sağlık Bakanlığı, özel bir hastanede Nihal Ş.'nin (32) odada hekim bulunmadan kendi başına doğum yaptığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. İddiaya göre, hamileliğinin 35'inci haftasında olan Nihal Ş., 10 Mayıs sabahı doğum sancıları başlayınca eşiyle birlikte Çankaya'daki özel hastaneye başvurdu. Kadın doğum polikliniği servisinde odaya yatışı yapılan Nihal Ş., aynı gün akşam saatlerinde hastanede nöbetçi hekim olmadan kendi başına doğum yaptı. Odada erkek bebek dünyaya getiren Nihal Ş.'ye, hastanede bulunan başka bir hastanede görevli anestezi uzmanı hekim müdahale etti. Bebek ve anne, doğumun ardından hastanede tedavi altına alındı.

Şikayet ve Soruşturma Süreci

  • Nihal Ş. ve eşi, taburcu olduktan sonra hastane hakkında Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulundular.
  • Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı ve olayı incelemek üzere muhakkik görevlendirdi.

Hastane Açıklaması

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Haberlere konu olan ve hastanemizde doğum yapan bir hastanın '1,5 saat boyunca müdahale edilmediği', 'anne ile bebeğin hayatının başka bir doktora borçlu olduğu' yönündeki ifadeler tamamen gerçek dışı, çarpıtılmış ve maksatlıdır." denildi. Açıklamada ayrıca:

  • Hasta, hekimi tarafından erken doğum riski konusunda bilgilendirildi.
  • Hastanın eve gitmek istemesine rağmen kadın doğum servisine yatışı sağlandı.
  • Doğum, ebe, yeni doğan hemşiresi ve kat hemşiresi desteğinde gerçekleşti.
  • Hastanede nöbette bulunan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile çocuk hastalıkları uzmanı en kısa sürede anne ve bebek için gereken kontrol ve müdahaleyi tamamladı.
  • Doğum süreci, tıpta 'presipite doğum' (ani ve çok hızlı gelişen doğum) olarak tanımlanan fizyolojik bir tabloya uymaktadır.

Soruşturmanın Seyri

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de adli makamların incelemeleri sürmektedir. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


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