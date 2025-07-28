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Başıboş köpekler koruma altındaki ceylanlara saldırdı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde başıboş köpekler, kampüste koruma altında tutulan 2 ceylanı öldürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 17:14, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 17:15
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Başıboş köpekler koruma altındaki ceylanlara saldırdı

Olay, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversite yönetimi 5 yıl önce nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların çoğalması için özel bir alan oluşturdu.

Üniversite yönetimi, 2 yıl önce sayıları artınca bakımını yapamadığı gerekçesiyle ceylanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ceylanlardan bazıları doğaya salınırken, bazıları bakım merkezinde tutuldu. Harran Üniversitesi, geçen yıl ceylanlardan 2 tanesinin iade edilmesini istedi.

Kampüs içerisindeki çitlerle çevrili alan içerisinde bulunan 2 ceylan, sabah saatlerinde başıboş köpeklerin saldırısında öldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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