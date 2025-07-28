Başıboş köpekler koruma altındaki ceylanlara saldırdı

Üniversite yönetimi, 2 yıl önce sayıları artınca bakımını yapamadığı gerekçesiyle ceylanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Olay, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversite yönetimi 5 yıl önce nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanların çoğalması için özel bir alan oluşturdu.

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