Sıcaktan bunalanlar Boğaz'da yüzerek serinledi

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan bunalan İstanbullular, sahillerde denize girip, parklardaki gölgeliklerde vakit geçirdi.

Avrupa Yakası'nda, Bebek semtinde bazı vatandaşlar İstanbul Boğazı'nda yüzdü. Denizden çıkanlar parkta güneşlenip, dinlendi.

Bazı vatandaşlar da gölgelik alanlardaki banklar ile yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturmayı tercih etti.

Boğazı hattındaki Aşiyan, Sarıyer, Kuleli, Sarayburnu ile Kuzguncuk'ta yüzenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda kulaç atanlar daha sonra yeşil alanda piknik yaptı.

Zeytinburnu ve Bakırköy'de ise sahile gelen vatandaşlar ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Tarihi ve turistik mekanların yoğun olduğu Tarihi Yarımada'da gezen yerli ve yabancı turistler güneşten korunmak için gölgeliklere yöneldi. Turistler, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya ile Gülhane Parkı'nda ağaç altlarında oturmayı tercih etti.

Anadolu Yakası'nda da Kartal Atalar Sahili'ne gelen İstanbullular yanlarında getirdiği masa ve sandalyelerde oturup, yeşillik alanlarda bulunan ağaçların altında serinlemeye çalıştı.