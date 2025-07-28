Oyuncak Tabancayla Soygun Girişimi Zanlısı Tutuklandı
Antalya Muratpaşa'da oyuncak tabancayla soygun girişiminde bulunan yabancı uyruklu zanlı, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 18:46, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 18:47
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, bir iş yerinde oyuncak tabancayla soyguna teşebbüs ettiği iddia edilen bir kişi tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine ortaya çıktı. Ekipler, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde oyuncak silahla soygun girişimi olduğu bilgisini aldıktan sonra hızlıca harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren yabancı uyruklu S.B., kullandığı plastik oyuncak tabancayla birlikte yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın Detayları
- Olay yeri: Muratpaşa ilçesi, Antalya
- Zanlının durumu: Yabancı uyruklu S.B.
- Kullanılan araç: Plastik oyuncak tabanca
- Sonuç: Zanlı tutuklandı