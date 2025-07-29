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Üniversite, Bu Devirde Kesin Kaydı Şahsen İstiyor!

Giresun Üniversitesi, lisansüstü programlarını kazanan adayların kesin kayıt işlemleri için Giresun iline gelerek şahsen kayıt yaptırmalarını zorunlu tuttu!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 09:25
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Üniversite, Bu Devirde Kesin Kaydı Şahsen İstiyor!

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 2025-2026 akademik yılı güz dönemi lisansüstü programlarını kazanan adaylar için kesin kayıt takvimi ilan edilmiştir.

İlgili ilana ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Adaylardan gelen geri bildirime göre incelediğimizde, Giresun Üniversitesinin teknolojinin ve yapay zekanın her yanımızı sardığı bu dönemde lisansüstü program kazanan adayı kesin kayıt için Giresun'a getirmeyi zorunlu tuttuğu görülmektedir.

Programa farklı şehirden kabul edilen adaylar, kesin kayıt için şahsen başvuru zorunluluğundan dolayı mağdur olmuşlardır.

Dijitalleşmenin getirdiği büyük kolaylıklarla çevrim içi sistemlerle birçok üniversitenin insanları yormadan yaptığı bu işlem için Giresun Üniversitesinin şahsen başvuru ısrarı anlamakta güçlük çektiğimizi ifade etmek isteriz.

Giresun Üniversitesi, akademik kayıt süreçlerini modern ve erişilebilir olmaktan çıkarmamak adına bu uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir. Üniversitenin yöneticileri, adaylara dönük resmi duyurularında e posta ile kayıt alternatifini net şekilde sunmalı ve vatandaşları fiziksel başvuruya teşvik edici dil yerine, dijital güvenlikle kayıt kolaylığı öneren bir yaklaşım benimsemelidir. Bu adım hem kurumsal imajı güçlendirecek, hem aday memnuniyetini artıracak hem de Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki dijital dönüşümüne katkı sunacaktır.


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