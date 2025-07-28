Kütahya'da orman yangını

Ekili tarım arazilerine de sıçrayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile Dumlupınar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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