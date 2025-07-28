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ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı

Kripto para borsası ICRYPEX'in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 19:55, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 20:36
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ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi süren mağdur G.Ç'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan Gökalp İçer'in İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli İçer, savcılıktaki ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelinin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Zanlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

FATİH ALTAYLI'NIN PROGRAMININ ANA SPONSORU

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ve 'Onlar TV' kanalının ana sponsoru olduğu için Gökalp İçer'in tutuklanması medyada gündem oldu.

Fatih Altaylı'nın sponsoru ile uyuşturucu kullanan avukat hayatını kaybetti

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