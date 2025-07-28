İnan Kıraç davasında 128 milyon TL vekalet ücreti yargıyı sarstı

Türkiye'nin en zengin işadamı olan İnan Kıraç'la ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi daha önce iki genç avukatı İnan Kıraç'a vasi olarak atamıştı.

anan iki avukat ise İnan Kıraç'ın eski avukatlarıyla olan sözleşmelerini fesih edip iddiaya göre Çorum'dan yeni bir avukat ile avukatlık sözleşmesi imzaladı. Yeni avukatla avukatlık sözleşmesinin imzalanmasının ise mahkeme kararı onayıyla olduğu belirtiliyor.

Ancak, yeni sözleşme imzalanan avukata 128 milyon TL avans vekalet ücreti verilmesi yargı dünyasını sarstı.

Sosyal medyada görüş belirten avukatlar, bilirkişi ve vasi atama işlemlerinde iddiaların ve şayiaların sona ermesi için; bilirkişi ve vasilerin yargıcın takdirine göre atanması gerektiğini, bilirkişi ve vasi taleplerinin Adalet komisyonuna iletilmesi, bilirkişi ve vasi atamalarının da Adalet komisyonunca yapılması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

İşte yargıyı sarsan avukatlık sözleşmesi