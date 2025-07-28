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Bakan Fidan, Türkiye'nin AB sürecine bağlılığını vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos ile görüşmesinde, güvenilir ve ilkeli bir genişleme politikasına acil ihtiyaç olduğunu; tüm aday ülkelere adil davranılması ve sürecin yalnızca liyakat ve objektif kriterlere dayanması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin AB üyelik sürecine olan bağlılığını teyit etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 22:13, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 22:14
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Bakan Fidan, Türkiye'nin AB sürecine bağlılığını vurguladı

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan ile AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'un İstanbul'daki görüşmesine ilişkin ortak bildiriyi yayımladı.

Bildiriye göre, Fidan ve Kos, Türkiye'nin AB üyeliğine adaylık statüsünün ve daha geniş bölgede istikrar ve refahın sağlanmasındaki yapıcı rolünün önemini yeniden vurgulamak üzere 25 Temmuz'da İstanbul'da bir araya geldi.

Taraflar, ortak bir stratejik işbirliği vizyonu temelinde, ticaret, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme dahil özellikle AB'nin Karadeniz Stratejisi ve Avrupa'yı Orta Asya'ya bağlayan projelere odaklanarak, bağlantısallık alanındaki kilit konularda ortak bir gündem ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Türk vatandaşlarına çok girişli vizeyi kolaylaştıran karar memnuniyetle karşılandı

Öngörülebilirliği güçlendirmeyi ve hareketliliği artırmayı hedefleyen, Türk vatandaşlarına çok girişli vize verilmesini kolaylaştıran Komisyon Kararı'nın kabul edilmesini memnuniyetle karşılayan taraflar, her iki tarafın da Vize Serbestisi Diyaloğu'nun öneminin altını çizdi.

Fidan ve Kos, mevcut Gümrük Birliği'nin daha iyi uygulanması ve her iki taraf için de rekabet edebilirliği ve ekonomik güvenliği daha fazla destekleyecek olan güncellemenin önünün açılması yönünde çalışılmasına ilişkin ortak kararlılıklarını yineleyerek, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonomik ortaklığın inşası için karşılıklı olarak faydalı ve gerekli olduğu konusunda mutabık kaldı.

Avrupa Yatırım Bankasının (AYB) bölgesel kalkınmada kilit bir aktör olduğunu kabul eden taraflar, Türkiye ve komşu bölgelerde inovasyon odaklı, sürdürülebilir projeleri desteklemek amacıyla AYB ile işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin niyetini dile getirdi.

Taraflar, Ukrayna'nın yeniden inşası bağlamında, hayati öneme sahip altyapı ve hizmetlerin yeniden inşasını sağlamak için ortak çabaları yoğunlaştırmayı ve özel sektörün katılımını teşvik etmeyi taahhüt etti.

Türkiye Yatırım Platformu aracılığıyla yatırımlara sağlanan desteği de memnuniyetle karşılayan Fidan ve Kos, yatırımların stratejik sektörlere yönlendirilmesi, uzun vadeli sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi ve bölgesel kapsayıcılığın artırılmasına yönelik ortak kararlılıklarını ifade etti.

Bakan ve Komiser ayrıca, 24 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen Rusya-Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turu ile 26 Temmuz'daki Balkan Barış Platformu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Son olarak Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre ve New York'ta düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantılar hakkında Kos'a bilgi verdi ve AB Komiseri de, bu görüşmeleri memnuniyetle karşıladı.

Kos ayrıca, hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlar konusunda diyaloğun, Türkiye-AB ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve aday ülke olarak Türkiye'nin bu yöndeki taahhüdünü vurguladı.

AB'nin güvenilir ve ilkeli bir genişleme politikası ihtiyacı

Bakan Fidan, güvenilir ve ilkeli bir genişleme politikasına acil ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, tüm aday ülkelere adil davranılması ve sürecin yalnızca liyakat ve objektif kriterlere dayanması gerektiğinin altını çizdi.

Fidan, Türkiye'nin AB üyelik sürecine olan sarsılmaz bağlılığını da tekrar teyit etti.

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