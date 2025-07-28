Adana'da Aile Faciası: Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Etti
Adana'nın Çukurova ilçesinde Eyüp Verimli, eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Temmuz 2025 22:23, Son Güncelleme : 28 Temmuz 2025 22:40
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, bir kişi eşi ve kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Toros Mahallesi 78174 Sokak'taki Çilem Apartmanı'nda oturan Eyüp Verimli, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Merve ve kızı Elif Verimli'ye ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, karı koca ve kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin erkek çocuğunun ise olay sırasında evden kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.
Olay Yerinden Görüntüler
- Olayın yaşandığı apartman
- Polis ekiplerinin çalışması
- Bina önünde bekleyen ambulans
- Mahallelilerin bina önünde beklemesi
- Cenaze aracının gelmesi