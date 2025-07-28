Aydın'da ters yönden dönüş yapan araç motosikletle çarpıştı

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki B.K. ve K.A. isimli iki genç yola savruldu.

Aydın'ın Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, ticari araç, dönüşün yasak olduğu yerden Mesudiye Caddesi'ne dönüş yapmak istedi.

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