Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 8, ulusal seviyede aradığımız 1 suçluyu, Gürcistan, İspanya, Azerbaycan ve Karadağ'dan ülkemize getirdik." dedi. Bu kabine döneminde 416 suçlunun ülkemize iadesi sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini belirten Yerlikaya, "Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

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Kırmızı bültenle aranan 8 kişi ve ulusal seviyede aranan 1 kişi ülkemize getirildi.

aranan kişi ve ulusal seviyede aranan kişi ülkemize getirildi. Gürcistan (6), İspanya, Azerbaycan ve Karadağ 'dan iade işlemleri gerçekleştirildi.

'dan iade işlemleri gerçekleştirildi. Kabine döneminde toplam 416 suçlu iade edildi.

Yakalanan Şahıslar ve Suçları

Y.D. : "Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından, İspanya 'da yakalandı.

: "Yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından, 'da yakalandı. A.K. : "İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından, Azerbaycan 'da yakalandı.

: "İş yerinde geceleyin silahla yağma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından, 'da yakalandı. D.D. : "Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından, Karadağ 'da yakalandı.

: "Kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından, 'da yakalandı. A.A. : "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme" suçlarından, "DALTONLAR" organize suç örgütü üyesi olarak Gürcistan 'da yakalandı.

: "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kasten öldürme" suçlarından, "DALTONLAR" organize suç örgütü üyesi olarak 'da yakalandı. T.Ö. : "Kasten öldürme" suçundan, "DEMİRÖZLER" organize suç örgütü üyesi olarak Gürcistan 'da yakalandı.

: "Kasten öldürme" suçundan, "DEMİRÖZLER" organize suç örgütü üyesi olarak 'da yakalandı. B.G. : "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, Gürcistan 'da yakalandı.

: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan, 'da yakalandı. E.K. : "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından, Gürcistan 'da yakalandı.

: "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından, 'da yakalandı. M.Ö. : "Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama" suçlarından, Gürcistan 'da yakalandı.

: "Dolandırıcılık, taksirle ölüme neden olma, imar kirliliğine neden olma ve basit yaralama" suçlarından, 'da yakalandı. S.A.U.: "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından ulusal seviyede aranan şahıs olarak Gürcistan'da yakalandı.

Operasyonel İş Birlikleri ve Teşekkürler

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür edildi. Ayrıca Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tebrik edildi. Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin tek tek yakalanıp ülkemize geri getirileceği vurgulandı.