29 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları
29 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak, konferans kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(Cenevre)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.
(Ankara/10.30)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Tokat Senatörü Metin Somuncu için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
(TBMM/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, Conrad Otel'de gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00)
2- Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak.
(İstanbul/11.00)
3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları 5 müsabakayla başlayacak.
4- UEFA Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanşı, oynanacak 3 müsabakayla başlayacak.