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Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı

Yalova Valiliği, orman yangınlarını engellemek amacıyla havai fişek kullanımını ikinci bir emre kadar yasakladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:06, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 07:30
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Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı

Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu, kent genelinde havai fişek kullanımını yasakladı.

Bu karar, orman yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla alınmıştır. Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımının yasaklandığı belirtildi. Bu yasak, hem çevre güvenliği hem de ormanların korunması açısından büyük önem taşımaktadır.

Yasakla İlgili Detaylar

  • 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerlidir.
  • Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı tamamen yasaktır.
  • Yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında adli ve/veya idari işlem uygulanacaktır.

Alınan Tedbirlerin Önemi

Bu karar, özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınmış önemli bir önlemdir. Havai fişeklerin kontrolsüz kullanımı, ciddi yangınlara yol açabileceğinden, bu tür yasaklar ormanların korunması ve çevre güvenliği için büyük bir gerekliliktir.


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