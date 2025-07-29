Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025

Eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Türkiye genelinde 3 milyon 549 bin 583 kişi hala eski tip ehliyet kullanıyor. Bu kişiler, bir ay içinde ehliyetlerini yenilemezlerse belgeleri geçersiz sayılacak ve yenileme için 7 bin 423 lira ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Şu ana kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi ehliyet yenileme başvurusu yaptı.

Ehliyet Yenileme Süreci ve Ücretler

Eski tip sürücü belgeleri , 31 Temmuz 2025 'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek.

, 'e kadar karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak.

olacak. Yenileme işlemi için Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alınabiliyor.

Gerekli Belgeler ve Başvuru Adımları

Eski sürücü belgesinin ibrazı

15 liralık başvuru ücreti nin ödenmesi

nin ödenmesi Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf

MERNİS'te kayıtlı açık adres

Yeni Ehliyetlerin Teslimatı ve Geçici Belge Kullanımı

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.



