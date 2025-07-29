Otomobil, İETT yol bakım aracına çarptı: 1'i ağır 5 yaralı
Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden ekibe otomobil çarptı. 5 kişi yaralandı, olay yerinde panik yaşandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:27, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 07:28
Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım işçilerine otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun sol şeridinde arıza nedeniyle duran otobüse müdahale eden yol bakım ekibine, cadde üzerinde seyreden bir otomobil çarptı.
Kazanın Detayları
- Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı.
- Yaralılardan 1'inin durumu ağır olarak bildirildi.
- İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik Akışı ve Polis İncelemesi
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otobüs ve otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.