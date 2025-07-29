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Servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

İstanbul Maltepe'de servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:43, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 07:45
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Servis otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

Maltepe'de kontrolden çıkan bir servis otobüsünün köprülü kavşaktan düşmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Olay, Başöğretmen Caddesi'nden D-100 kara yolu istikametine seyir halinde olan 34 LCB 031 plakalı servis otobüsünün, Maltepe Köprüsü Kavşağı'nda aydınlatma direği ve yön levhalarına çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otobüs, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

  • Servis otobüsü, köprülü kavşakta aydınlatma direği ve yön levhalarına çarptı.
  • Bariyerleri aşan otobüs, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole düştü.
  • Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Olay Yerinde Yapılan Çalışmalar

  • İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
  • Yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
  • Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı ve otobüsün kaldırılması için çalışma başlattı.


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