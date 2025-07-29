Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!

Son günlerde yurdun dört bir yanında meydana gelen ve birçok dezenformasyona sebep olan orman yangınları ile ilgili ortaya atılan pek çok iddianın asılsız olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Özellikle sosyal medyada yayılan ve kamuoyunda endişeye yol açan bazı yanlış bilgiler, kasıtlı olarak dolaşıma sokulmuştur. Bu iddialar arasında, "Yangınlara müdahalede gecikiliyor", "orman işçilerinin sayısı az ve donanımlı elbiseleri bulunmuyor", "uçak yok, kapasite kısıtlı", "hiçbir sorumlu yargılanmıyor", "TSK'dan destek alınmıyor" gibi ifadeler yer almaktadır.

Türkiye'nin Orman Yangınlarıyla Mücadele Kapasitesi

2025 itibarıyla Türkiye, 27 söndürme uçağı , 105 helikopter , 14 İHA , 25 bini aşkın personel ve 6 bine yakın kara aracı ile yangınla mücadelede Avrupa'nın en hazırlıklı ülkelerinden biri olmuştur.

Türkiye, , , , ve ile yangınla mücadelede Avrupa'nın en hazırlıklı ülkelerinden biri olmuştur. 2002 yılında 73 ton olan su atma kapasitesi, bugün 438 tona çıkarılmıştır.

olan su atma kapasitesi, bugün çıkarılmıştır. Yangına müdahale süresi 40 dakikadan ortalama 11 dakikaya indirilmiştir.

40 dakikadan ortalama indirilmiştir. Yapay zeka destekli sistemlerle yangın tespiti 2 dakika içinde yapılabilmektedir.

yangın tespiti yapılabilmektedir. Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava aracı kullanan iki ülkeden biri olan Türkiye, sadece beş ülkede bulunan yangın yönetim aracı OTAĞ'a da sahiptir.

Ekipman ve Personel Desteği

26 bin 127 takım yanmaya dayanıklı elbise ve 30 bin 919 çift bot ekiplere dağıtılmıştır.

ve ekiplere dağıtılmıştır. Araç sayısı ve yangın göletleri artırılmıştır.

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarıyla yapılan protokollerle , 53 hava gücü ile orman yangınlarıyla mücadele kapsamında destek alınmaktadır.

, ile orman yangınlarıyla mücadele kapsamında destek alınmaktadır. 12 bin 219 askeri personele yangın eğitimi verilmiştir.

Cezai Yaptırımlar

Yangına sebep olanlara ağır cezalar uygulanmaktadır; yangın çıkarma suçu, 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir.