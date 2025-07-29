6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, İBB ve CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ifadesi alınan Aziz İhsan Aktaş 'ın verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlenmiştir.

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