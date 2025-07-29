6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde yeni bir operasyon yapıldı. İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 07:59, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 09:30
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, İBB ve CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ifadesi alınan Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlenmiştir.
Soruşturmanın Detayları
- 25 şüphelinin, örgütün İSFALT ve İETT'den aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlenmiştir.
- Söz konusu ihalelerin komisyonlarında yer alan kişiler ile ihale yetkililerinden oluşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlenmiştir.
Operasyonun Gerçekleştirildiği İller
- İstanbul
- Antalya
- Çanakkale
- Trabzon
- Bursa
- Giresun
Gözaltı ve Devam Eden Çalışmalar
- Operasyonda 20 zanlı gözaltına alınmıştır.
- Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir.