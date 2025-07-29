İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve patlayıcı - yanıcı maddelerin satışı ile kullanımı, 29 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklanmıştır.

Bu karar, yaz mevsiminin etkisiyle ülkemizin çeşitli bölgelerinde artan orman yangını vakalarına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanmaktadır. Orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla, daha önce de ormanlık alanlara girişler 23 Haziran - 15 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştı.

Yasak Kapsamı ve Uygulama Süreci

Havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı - yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır.

yasaklanmıştır. Yasak, 29 Temmuz - 28 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

tarihleri arasında geçerlidir. Emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimleri denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Alınan Tedbirlerin Amacı

Bu yasaklar, orman yangınlarının önlenmesi ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle yangın riski yükseldiğinden, bu tür önlemler büyük önem taşımaktadır.



