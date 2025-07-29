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FETÖ'nün yurt dışına çıkış parolası 'gömlek'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ'nün banka dışı para aktarımı, şifreli mesajlar ve fiziki teslimatlar ile kurduğu kaçış ağı tüm detaylarıyla ifşa edildi. FETÖ'nün İngiltere'ye kaçış planlarında kullandığı 'gömlek' şifresiyle yapılan para transferleri ve danışmanlık adı altındaki gizli ağ gün yüzüne çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 08:23, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 08:27
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FETÖ'nün yurt dışına çıkış parolası 'gömlek'

FETÖ'nün yurt dışına çıkış organizasyonlarında kullandığı şifreli yöntemler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ortaya çıkarıldı. İngiltere'de bulunan firari avukat Muhammet Talha Bol'un, yasa dışı yollarla İngiltere'ye çıkmak isteyen örgüt mensuplarına "Vize ve oturum danışmanlığı" sağladığı, bu süreçte hem Türkiye'deki bağlantılarını hem de kardeşlerini devreye soktuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgütün banka sistemi dışında para aktarımında şifreli mesajlar ve fiziki teslimatlar kullandığı belirlendi.

Kaçış Kodu: "31.3 Gömlek"

Bol'un Ankara Karapürçek'teki kardeşi Ö.F.B.'nin ifadesine göre, örgüt içi yazışmalarda geçen "gömlek" ibaresi, yüklü döviz teslimatlarını şifrelemek için kullanılıyordu. Ö.F.B., İstanbul'da bir giyim mağazasına giderek "31.3 gömlek" ifadesini söylediğini ve karşılığında zarf içerisinde 31 bin 655 İngiliz paundu teslim aldığını beyan etti. Bu parayı, döviz bürosunda buluştuğu "Beytullah" isimli kişiye elden verdiğini belirtti.

Kaçış İçin Danışmanlık Kılıfı

Paranın, Talha Bol'un İngiltere'deki bağlantısı M.F.O.'ya ulaştırılmak üzere verildiği, bu kişinin yurt dışına çıkmak isteyen FETÖ mensuplarına "vize, oturum, business consult" başlıkları altında hizmet verdiği öğrenildi. Ancak parayı teslim alan kişi, M.F.O.'nun kendisine yardımcı olmadığını ve kaçak yollarla yurt dışına gitmek zorunda kaldığını söyleyerek Ö.F.B.'den şikayetçi olmakla tehdit etti.

Para Trafiği ve Fiziki Teslimatlar

  • Etkin pişmanlıktan yararlanan avukat A.C.Ö., Talha Bol'un İngiltere'de yurt dışına çıkışları organize ettiğini doğruladı.
  • Soruşturmayı derinleştiren savcılık, FETÖ'nün banka sistemi dışındaki para aktarım modelini şifreli mesajlar ve fiziki teslimatlar üzerinden şekillendirdiğini tespit etti.
  • FETÖ'nün firari yöneticiler aracılığıyla kurduğu kaçış ağı ve Türkiye'deki lojistik desteği, örgütün yurtdışı yapılanmasının çözülmesinde kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.


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