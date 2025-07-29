Yeni Anayasa taslağında temel kriterler netleşiyor

MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
MGK gündemi: Terör, orman yangınları ve bölgesel tehditler
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Vade farksız 6 taksitle 85.000 TL Albaraka'da!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek meşale patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
6 ilde İBB'ye yeni operasyon: 25 kişi hakkında gözaltı kararı
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Türkiye orman yangınlarına karşı Avrupa'nın en hazırlıklı ülkesi!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Başvurduğu halde sınavlara girmeyen sayısı son iki yılda 3 milyonu geçti!
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Altın fiyatlarında düşüş! 3 haftanın dibine yaklaştı
Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Eski ehliyetler için son tarih: 31 Temmuz 2025
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Togg'un yeni fiyatı ne olacak?
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Kırmızı Bültenle Aranan 8 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Şimşek: Enflasyon beklentisi 43 ayın en düşük seviyesinde
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
Otomotiv satış sonrası sektörü alarm veriyor!
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
Şırnak'ta kayalıklardan düşen askerimiz şehit oldu
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer uyuşturucu temininden tutuklandı
Kütahya'da orman yangını
Kütahya'da orman yangını
TÜRK-İŞ grev kararı aldı
TÜRK-İŞ grev kararı aldı
Erdoğan: Ormanlarımızı 14 İHA ile 7/24 takip ediyoruz
Erdoğan: Ormanlarımızı 14 İHA ile 7/24 takip ediyoruz
Ankara'da Özel Hastanede Hekimsiz Doğum İddiası
Ankara'da Özel Hastanede Hekimsiz Doğum İddiası
ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
ÖSYM'den YKS Tercih Kılavuzu Açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Diplomatlık için başvurular sona eriyor. Son tarih 31 Temmuz
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Türkiye'de Hepatitle Mücadelede Aşının Rolü Vurgulandı
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
Kabine başladı: Ana gündem orman yangınları olacak
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
Bursa Valiliği: Orman yangınlarıyla ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
YKS tercih süreci çarşamba günü başlayacak
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TCMB 'Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
TBMM'de 8 bin 792 soru yanıtsız kaldı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeni Anayasa taslağında temel kriterler netleşiyor

AK Parti'nin başlattığı yeni anayasa sürecinde komisyon, farklı hükümet modellerini detaylıca inceliyor. Sivil iradeye dayalı, özgürlükçü ve kapsayıcı bir anayasa hedefleniyor. Toplumun tüm kesimlerinin görüşleri alınacak, temel hak ve özgürlükler güvence altına alınacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 08:31, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 08:35
Yazdır
Yeni Anayasa taslağında temel kriterler netleşiyor

AK Parti'nin öncülüğünde yürütülen yeni anayasa çalışmaları, yaz döneminde de hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında faaliyet gösteren 11 kişilik Anayasa Komisyonu, 4 Haziran'da başlattığı haftalık toplantılarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. Komisyonun gündeminde bu kez farklı ülkelerde uygulanan hükümet sistemleri yer aldı.

Hükümet Sistemlerinin Değerlendirilmesi

  • Komisyon üyeleri, başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemleri kapsamlı şekilde ele aldı.
  • Her sistemin tarihsel arka planı, uygulama biçimleri ve ortaya çıkan sonuçlar örneklerle değerlendirildi.
  • Sadece sistemlerin yapısal yönleri değil, aynı zamanda siyasi istikrar, yürütme-yasama ilişkisi, kriz yönetimi kapasitesi ve halkla kurulan bağ gibi kriterler de göz önünde bulunduruluyor.
  • Amaç, Türkiye'nin ihtiyaçları, kurum tecrübeleri ve demokratik kazanımları doğrultusunda en uygun ve sürdürülebilir modeli ortaya koymak.

Katılımcı Süreç Vurgusu

AK Parti kaynakları, anayasa sürecinin yalnızca teknik çerçevede yürütülmeyeceğini, aksine geniş bir toplumsal mutabakat zemini oluşturulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Bu kapsamda komisyonun önümüzdeki dönemde hukukçular, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve farklı toplumsal kesimlerle istişarelerde bulunabileceği ifade ediliyor.

Nihai Hedefler ve Değerlendirilen Başlıklar

  • Komisyonun nihai amacı, darbe dönemlerinde hazırlanmış mevcut anayasadan farklı olarak, sivil iradeye dayanan, bireyi ve haklarını önceleyen, toplumun tüm kesimlerini kapsayan çağdaş bir anayasa metni ortaya koymak.
  • Özgürlük-güvenlik dengesi, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması gibi konular da ayrı başlıklar halinde değerlendiriliyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber