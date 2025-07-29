Türkiye'de 52 yılın en kurak dönemi!

İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklığın şiddetinde ve sıklığında artış gözleniyor.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye genelinde yağışlar normalin ve geçen yılın yüzde 26 altında kaldı. Türkiye'de son 9 aylık yağışlar, 52 yılın en düşük seviyesine geriledi. Sıcaklıklar ise son 30 yılda endişe verici bir artış gösterdi.

Kuraklık alarm verirken, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ulusal Su Kurulu'nda alınan karar gereği kuraklık tehdidi altındaki gölleri korumak ve suyu geleceğe taşımak için eylem planları hazırlanıyor. Bu kapsamda atölye çalışmaları düzenleniyor.

Ayrıca, su yönetiminde etkin adımlar atabilmek amacıyla İl Su Kurulu toplantıları yapılarak illerin su verimliliği ve içme suyu güvenliği planları belirleniyor.

Yarın Yağış Bekleniyor

Türkiye'yi etkisi altına alan Afrika sıcakları, Afrika'dan gelenleri bile şaşırtırken uzmanlar, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve gölgede kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Meteorolojik Veriler ve Beklentiler

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de "tropikal gece" etkisi hissediliyor; gece sıcaklıkları dahi 30 dereceye yaklaşıyor.

etkisi hissediliyor; gece sıcaklıkları dahi yaklaşıyor. Hava sıcaklığı bugünden itibaren mevsim normallerine gerileyecek.

Yarın İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.



