Kavurucu sıcaklar ruh sağlığını tehdit ediyor

Kavurucu sıcaklar yalnızca bedeni değil, aynı zamanda zihni de zorlayıcı bir etki yaratıyor.

Artan hava sıcaklıkları, ruh sağlığında gözle görülür değişikliklere yol açabiliyor. Klinik Psikolog Zehra Binici Tekin, yüksek sıcaklığın vücudu yorduğu kadar zihni de yorduğunu belirtiyor. Araştırmalar, sıcaklık arttıkça bireylerde sinirlilik hali, tahammülsüzlük ve dürtüsel davranışların yükseldiğini gösteriyor. Bu durum, duygusal eşiğin düşmesine ve günlük yaşamda çeşitli olumsuzluklara neden olabiliyor.

Sıcak Havalarda Psikolojik Etkiler

Trafikte sabırsızlık ve ani öfke patlamaları

Aile içi iletişim sorunlarında artış

Duygusal eşikte düşüş

Dürtüsel davranışlarda artış

Öfke Patlaması ve Uyku Sorunları

Sıcak havalar nedeniyle öfke patlamaları ve uyku sorunlarında artış yaşanabilir. Tekin, vücudun gün boyunca yeterince serinleyememesi durumunda uykuya geçişin zorlaştığını ve uyku kalitesinin düştüğünü ifade ediyor. Uyku problemleri; depresif duyguların artmasına, verimliliğin azalmasına, dikkat eksikliğine ve motivasyon kaybına yol açabilir.

Kaliteli Uyku İçin Öneriler

Yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak

Ilık duş almak

Serin ve karanlık bir ortamda uyumak

Kaliteli bir uyku için bu önerilere dikkat etmek, sıcak havaların olumsuz etkilerini azaltmada yardımcı olabilir.



