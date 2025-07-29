Kavurucu sıcaklar ruh sağlığını tehdit ediyor
Kavurucu yaz günlerinde ruh sağlığınız risk altında olabilir! Sıcak havalar sadece bedeninizi değil, ruh sağlığınızı da tehdit ediyor!
Kavurucu sıcaklar yalnızca bedeni değil, aynı zamanda zihni de zorlayıcı bir etki yaratıyor.
Artan hava sıcaklıkları, ruh sağlığında gözle görülür değişikliklere yol açabiliyor. Klinik Psikolog Zehra Binici Tekin, yüksek sıcaklığın vücudu yorduğu kadar zihni de yorduğunu belirtiyor. Araştırmalar, sıcaklık arttıkça bireylerde sinirlilik hali, tahammülsüzlük ve dürtüsel davranışların yükseldiğini gösteriyor. Bu durum, duygusal eşiğin düşmesine ve günlük yaşamda çeşitli olumsuzluklara neden olabiliyor.
Sıcak Havalarda Psikolojik Etkiler
- Trafikte sabırsızlık ve ani öfke patlamaları
- Aile içi iletişim sorunlarında artış
- Duygusal eşikte düşüş
- Dürtüsel davranışlarda artış
Öfke Patlaması ve Uyku Sorunları
Sıcak havalar nedeniyle öfke patlamaları ve uyku sorunlarında artış yaşanabilir. Tekin, vücudun gün boyunca yeterince serinleyememesi durumunda uykuya geçişin zorlaştığını ve uyku kalitesinin düştüğünü ifade ediyor. Uyku problemleri; depresif duyguların artmasına, verimliliğin azalmasına, dikkat eksikliğine ve motivasyon kaybına yol açabilir.
Kaliteli Uyku İçin Öneriler
- Yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak
- Ilık duş almak
- Serin ve karanlık bir ortamda uyumak
Kaliteli bir uyku için bu önerilere dikkat etmek, sıcak havaların olumsuz etkilerini azaltmada yardımcı olabilir.