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Aşırı sıcaklar 5 Büyükşehirde zirvede: İstanbullulara yağmur sürprizi!

Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, termometreler 55 dereceyi gördü! İstanbul'da yağmur bekleniyor, diğer şehirlerde ise bunaltıcı hava devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 09:29, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 10:34
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Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Sıcaklıklar birçok bölgede 40 derece üzerine çıkarken, bazı yerlerde termometreler 55 dereceyi gördü. Ülkede rüzgarlar hafif eserken, aşırı sıcakların Anadolu'da 3 gün daha etkili olması bekleniyor. Özellikle büyükşehirlerde ve kıyı bölgelerinde hissedilen sıcaklıklar oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

5 Büyükşehirde Hava Durumu

  • İstanbul: 35 derece
  • Ankara: 40 derece
  • Bursa: 37 derece
  • İzmir: Lodosla beraber çok nemli, hissedilen sıcaklık 42 derece
  • Antalya: Öğlen saatlerinde yüzde 80'lerde olan bağıl nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 43 derece

Marmara Bölgesi'nde Hava Durumu

Marmara'da rüzgar hafif esiyor. Edirne 37, Balıkesir 40, Kocaeli ise 37 dereceyi görecek. Bölge yarından itibaren serinlemeye başlayacak ve yağmur geçişleri bekleniyor.

İç Anadolu'da Sıcaklıklar

  • Eskişehir: Gölgede 39 derece
  • Konya ve Sivas: 40 derece

Ege Bölgesi'nde Nem ve Sıcaklık

Ege'de bu yazın en nemli günleri yaşanıyor. Lodosun etkisiyle hava oldukça bunaltıcı ve kentlerde hissedilen sıcaklık 42 dereceye kadar çıkıyor.

Karadeniz'de Sıcak Günler

  • Karabük: 39 derece
  • Tokat: 45 derece
  • Samsun, Ordu ve Giresun'un denizden uzak ilçeleri: Sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak

Doğu Kesimlerde Hava Durumu

  • Erzurum: Gölgede 34 derece
  • Malatya: 42 derece
  • Diyarbakır: 44 derece
  • Şanlıurfa: 43 derece
  • Gaziantep: 40 derece
  • Şırnak ve Mardin: Gece bile sıcaklık 33 derece

İstanbullulara Müjde: Yağmur Geliyor!

Bölge yarından itibaren serinlemeye başlayacak ve yağmur geçişleri görülecek. Özellikle İstanbul'da beklenen yağış, vatandaşlara bir nebze rahatlama sağlayacak.


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