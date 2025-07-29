Yangınlardan etkilenen illere 10 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bursa, Eskişehir ve Karabük'teki yangınlardan etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 10 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirtti. Bu destekle, yangın mağdurlarının hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Aktarılan Desteklerin Detayları

Bursa'ya 5 milyon lira

5 milyon lira Eskişehir'e 2 milyon lira

2 milyon lira Karabük'e 3 milyon lira

Bakan Göktaş, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yangın Bölgelerinde Psikososyal Destek

Orman yangınlarının yaşandığı illerde çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre takip ediliyor. Afyonkarahisar, Antalya, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Mersin, Sakarya ve Uşak'ta yaşanan orman yangınlarında psikososyal destek ekipleri ilk andan itibaren sahada görev yapıyor.

Son Bir Haftada Sağlanan Destekler

11 ilde yaşanan orman yangınlarında

yaşanan orman yangınlarında 220 personel ile

ile 2 bin 112 vatandaşımıza psikososyal destek sağlandı.

Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam edileceği vurgulandı.



