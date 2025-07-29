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Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında tarihi düzeyde matrah farkı ortaya çıkardı

Vergi müfettişleri yılın ilk 6 ayında rekor düzeyde 225,5 milyar liralık matrah farkı tespit etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 10:04, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 10:08
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Vergi müfettişleri yılın ilk yarısında tarihi düzeyde matrah farkı ortaya çıkardı

Vergi müfettişleri, yılın ilk 6 ayında yürüttükleri inceleme, izaha davet, teftiş ve gözetim gibi denetim faaliyetleri sonucunda, mükellefler tarafından beyan dışı bırakılan 225,5 milyar liralık matrah farkını tespit etti. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, ocak-haziran döneminde denetim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdü. VDK tarafından yürütülen vergi incelemeleri sonucunda, 2024 sonunda 159,75 milyar lira matrah farkı bulunurken, bu yılın sadece ilk 6 ayında ortaya çıkarılan matrah farkı 134,89 milyar liraya ulaştı.

Denetim Sonuçlarında Rekor Artış

  • Geçen yılın aynı dönemine göre inceleme yoluyla bulunan matrah farkı yaklaşık %180 arttı.
  • Tarhı istenen vergi %150, önerilen ceza ise %112 artış gösterdi.

İzaha Davet ve Teftiş Çalışmaları

  • 2024 yılında riskli görülüp izah vermesi istenen mükellefler, vergi matrahlarını yaklaşık 17 milyar lira artırdı.
  • İzah yoluyla yükseltilen vergi rakamı 2,25 milyar liraya ulaştı.
  • Bu yılın ilk 6 ayında izaha davet sonucu artırılan matrah 42,3 milyar lira, vergi ise 2,7 milyarı aştı.
  • Teftiş çalışmaları neticesinde bulunan matrah farkı 16,3 milyar lirayı geçti.
  • Tarh ettirilen vergi tutarı da 1,8 milyar liranın üstüne çıkarak rekor düzeye ulaştı.

Beyanname Gözetim Çalışmaları

  • "Beyanname gözetim çalışması" ile ulaşılan 40 bin mükelleften 18 bini, 32 milyar liralık matrah artışına gitti.
  • Büyük ölçekli şirketlerin ortağı konumundaki 10 bin mükellefi hedefleyen yeni gözetim çalışmasına devam ediliyor.

Kamu Alacaklarında Rekor Tahakkuk

Başkanlık, 2024 yılında gerçekleştirdiği vergi incelemeleri sonucu, gecikme faizleri hariç 120 milyar lirayla rekor kamu alacağının tahakkuk ettirilmesini sağladı. Yılın ilk yarısında tüm zamanların en yüksek denetim sonucuna ulaşıldı.

Kayıt Dışılıkla Mücadelede Başarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, VDK'nin proaktif bir denetim politikası benimsediğini belirterek, "Kayıt dışılıkla her alanda ve her türlü yöntemle etkin mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yoğun denetimlerimizle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz. Kayıt dışıyla mücadele için attığımız adımlar sonuç veriyor, denetim sonuçları da bu alanda elde edilen büyük başarının göstergesi oldu. Vergi müfettişlerimize de yürüttükleri bu detaylı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.


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