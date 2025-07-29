Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 10.555,20 puan seviyesinden başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 10.542,09 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,11 puan ve yüzde 0,12 artış gösterdi. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: İnşaat ( yüzde 1,59 )

( ) En fazla kaybettiren sektör: Turizm (yüzde 0,41)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen, uygulanacak tarifelerin küresel ekonomiye etkilerine dair belirsizlik devam ediyor ve bu nedenle karışık bir seyir izleniyor.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor. Yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puan direnç, 10.500 ve 10.400 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.



