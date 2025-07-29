Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,5720 seviyesinden işlem görüyor. Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 40,5520'den tamamladı. Bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanıştan yüzde 0,1 artışla 40,5720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 46,9430'dan ve sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 54,1340'tan satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyesinde bulunuyor.

Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Piyasa Beklentileri

ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına karşın uygulanacak tarifelerin küresel ekonomiye etkileri varlık fiyatlarında yön belirleyici oluyor. ABD'de gümrük tarifelerinin enflasyonist baskılarının son çeyrekte görülmesi öngörülürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed ve Faiz Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz oranını değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimi yapabileceği öngörüleri gücünü koruyor.

Bugünkü Veri Gündemi

Yurt içinde veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

Yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminleri, ABD'de tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısı takip edilecek.



