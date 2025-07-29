LPG ithalatı mayısta azaldı
Türkiye'nin LPG piyasasında mayıs ayında hem ithalat hem ihracat rakamlarında büyük değişimler yaşandı. Otogaz pazar payı zirvede!
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 10:21, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 10:24
Türkiye'nin LPG ithalatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 280 bin 981 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahipleri en çok ithalatı şu ülkelere yaptı:
- Cezayir
- Rusya
- ABD
- Gürcistan
- İtalya
LPG İhracatında Artış
Aynı dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı yüzde 90,8 artarak 54 bin 535 ton oldu. İhracat, toplamda 11 farklı ülke ve bölgeye gerçekleştirildi:
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Lübnan
- Bulgaristan
- İsviçre
- Ukrayna
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
- Singapur
- Romanya
- Yunanistan
- Türkiye Serbest Bölgeleri
- Liberya
LPG Üretimi ve Yurt İçi Satışlar
LPG üretimi, aynı dönemde yaklaşık yüzde 29,1 artarak 84 bin 742 tona yükseldi. Dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan yurt içi LPG satışı ise yaklaşık 332 bin 270 ton olarak hesaplandı.
Pazar Payları ve Satış Dağılımı
LPG satışlarında, %83,2 pazar payı ile otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, %13,8 ile tüplü LPG ve %3,1 ile dökme LPG satışları izledi.