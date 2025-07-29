Karabük'teki orman yangını devam ediyor! 4 mahalle ve 1 köy boşaltıldı!

Karabük'te ikinci gününde devam eden orman yangını nedeniyle 4 mahalle ve 1 köy tedbiren boşaltıldı.

Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangının yayılma riski nedeniyle çevredeki bazı yerleşim alanları güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Tahliye Edilen Mahalle ve Köyler

Kahyalar köyü Kabaoğlu Mahallesi

Kahyalar köyü Çakırlar Mahallesi

Kaleköy Merkez Mahallesi

Sarıkonak Mahallesi

Söndürme Çalışmaları ve Yetkililerin İncelemeleri

Yangına ilk andan itibaren 4 helikopter, 174 araç ve 481 personel ile hızlı ve etkili şekilde müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarını, Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt yerinde inceledi.

Valilikten Açıklama

Vali Yavuz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına devletin tüm kurumlarının sahada görev başında olduğunu belirtti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için tüm önlemler titizlikle alınıyor.



