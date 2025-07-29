Fedakar çiftçi jant üzerinde yangına su yetiştirdi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak için seferber olan vatandaşlar arasında bir çiftçinin gösterdiği fedakarlık, sosyal medyada büyük takdir topladı. Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yoğun çaba harcarken, bölge halkı da traktörleriyle su taşıyarak destek verdi.

Yangına Müdahalede Vatandaşların Rolü

Bölge halkı, traktörlerle su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Bir çiftçi, römorkunda "Balıkesir" yazılı su dolu tankeriyle yangın alanına ulaşmaya çalışırken lastiği patladı.

yazılı su dolu tankeriyle yangın alanına ulaşmaya çalışırken lastiği patladı. Lastiği patlayan çiftçi, jant üzerinde yoluna devam ederek fedakarlık örneği sergiledi.

Çiftçinin Fedakarlığı ve Sözleri

Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen, çiftçi "Ne yapayım, yangın var. Ormanlar daha önemli ve değerli" diyerek yoluna devam etti. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal Medyada Yansımalar

Binlerce kullanıcı, çiftçinin fotoğraf ve videolarını paylaşarak milli birlik ve beraberlik ruhunu övdü.

Çiftçinin davranışı, toplumda büyük bir takdirle karşılandı.



