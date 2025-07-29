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Türkiye'ye 4. operatör geliyor! Son hazırlıklar tamamlandı

TÜRKSAT, Türkiye Varlık Fonu'nun desteğiyle 2026'nın ilk çeyreğinde mobil operatör sektörüne adım atıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2025 10:51, Son Güncelleme : 29 Temmuz 2025 11:05
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Türkiye'ye 4. operatör geliyor! Son hazırlıklar tamamlandı

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına yol açarken, vatandaşların en çok şikayet ettiği zamlar arasında mobil operatörlerin uyguladığı fahiş fiyat politikaları öne çıkmaktadır. Bu durum, iletişim sektöründe kullanıcıların bütçesini zorlamakta ve alternatif arayışlarını hızlandırmaktadır.

Mobil Operatörlerde Rekabet Sorunu

Türkiye'de hizmet veren 3 operatörün ikisinin çoğunluk hisselerinin devlet tarafından kontrol edilmesi, sektörde rekabetin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, fiyatların yükselmesine ve kullanıcıların seçeneklerinin kısıtlanmasına yol açmaktadır.

TÜRKSAT'ın 4. Operatör Olarak Sektöre Girişi

TÜRKSAT, Türkiye Varlık Fonu'na ait bir şirket olarak, dördüncü operatör olma hazırlıklarını tamamlamaktadır. Yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na bağlı olan TÜRKSAT'ın sektöre girişiyle birlikte rekabetin artması beklenmektedir.

Yeni Dönemde Beklenen Gelişmeler

  • Yeni dönemde TÜRKSAT'ın hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.
  • Meclis'e sunulması beklenen teklifin ardından şirket, son hazırlıklarına başlayacak.
  • TÜRKSAT'ın operatör olarak hizmet vermeye 2026 yılının ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

TÜRKSAT'ın sektöre dahil olmasıyla birlikte, mobil iletişim alanında rekabetin artması ve fiyatların daha makul seviyelere çekilmesi umut edilmektedir.


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