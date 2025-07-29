Başıboş köpek saldırısından kaçan çocuğa otomobil çarptı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki E.V.K. isimli çocuğa başıboş bir köpek saldırdı. Korkuyla kaçmaya çalışan çocuk, yola atladığı sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçerek çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın Detayları

10 yaşındaki E.V.K. , kaldırımda yürürken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.

, kaldırımda yürürken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçarken yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı.

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, acil serviste tedavi altına alındı.

Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililerden Açıklama

Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını ve benzer olayların yaşanmaması için önlemlerin artırılacağını belirtti. Başıboş köpekler konusunda vatandaşların dikkatli olması ve yetkililere bildirimde bulunmaları istendi.



