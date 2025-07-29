Sağlık Bakanlığı'ndan risk altındaki gruplar için sıcak hava uyarısı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle risk altındaki gruplar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Demirkol, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava sıcaklığı artışı uyarılarını hatırlatarak, özellikle gebeler, bebekler, kronik hastalığı bulunan yaşlı bireyler ve bağışıklık sistemi baskılanmış vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Sıcak Havalarda Alınması Gereken Önlemler

Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı.

Dışarı çıkmak zorunda olanlar geniş şapka kullanmalı, güneş gözlüğü takmalı, açık renkli kıyafetler giymeli ve güneş kremi kullanmalı.

kullanmalı, takmalı, giymeli ve kullanmalı. Sıcak havalarda vücut sıvı kaybı arttığı için bol su tüketilmeli . Günlük 2,5-3 litrenin altında su içilmemeli ve normalden daha fazla su tüketilmeli.

. Günlük ve normalden daha fazla su tüketilmeli. Asitli, yağlı ve kızartma türü yiyeceklerden uzak durulmalı.

Açıkta Satılan Yiyecekler ve Gıda Güvenliği

Sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri ve ishal vakalarında artış yaşandığına dikkat çeken Demirkol, açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Güvenilir olmayan yerlerden yemek yemekten kaçınılmalı, toplu tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalı ve mümkünse evde pişirilen, saklama koşulları bilinen gıdalar tercih edilmeli. Özellikle dışarıda satılan ve açık havada bozulma ihtimali olan çiğ tüketilen bazı besinlerden bu dönemde uzak durulmalı.

Sağlık Sorunlarında Yapılması Gerekenler

İshal, bulantı, kusma, ateş gibi belirtiler görüldüğünde vatandaşların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna, özellikle aile sağlığı merkezlerine başvurması öneriliyor.

Sıcak Havalardan En Fazla Etkilenen Gruplar

Gebeler

Kronik hastalığı olanlar

Yaşlılar

Yenidoğanlar

Tansiyon, diyabet gibi hastalığı olanlar

Bağışıklığı baskılayacak tedavi görenler ve onkoloji hastaları

Bu grupların sıcak hava koşullarında daha fazla risk altında olduğu unutulmamalıdır.



