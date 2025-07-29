26 ilde FETÖ operasyonu: 56 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarına ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

Son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı, bunlardan 56'sı tutuklandı ve 21'inin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar, FETÖ terör örgütüne yönelik önemli bir mücadele örneği olarak öne çıkıyor. Yakalanan şüphelilerle ilgili çeşitli suçlamalar bulunuyor ve operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonların Gerçekleştirildiği İller

Aksaray

Amasya

Antalya

Aydın

Denizli

Edirne

Elazığ

Erzincan

Eskişehir

Gaziantep

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Kırıkkale

Malatya

Manisa

Mersin

Muğla

Nevşehir

Osmaniye

Samsun

Sivas

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Yalova

Şüphelilere Yöneltilen Suçlamalar

Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak

FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek

Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak

Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak

Operasyon Sonuçları

Operasyonlar sonucunda, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.



